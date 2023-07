L'Al Nassr ora tenta anche Jorginho: l'Arsenal chiede almeno 12 milioni per farlo partire

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo Marcelo Brozovic, l'Al Nassr vuole completare la rosa con un altro big a centrocampo. Come scrive Sport dalla Spagna, il club qatariota, in cui milita anche Cristiano Ronaldo, starebbe corteggiando Jorginho, passato all'Arsenal nello scorso gennaio e con cui è ancora legato per un altro anno di contratto. Secondo il media spagnolo, i Gunners lascerebbero partire il centrocampista italiano per la cifra spesa in gennaio per acquistarlo, circa 12 milioni.