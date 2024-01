L'Algeria crolla senza Bennacer ed è fuori dalla Coppa d'Africa: la Mauritania vince 1-0

vedi letture

L'Algeria di Ismael Bennacer ha clamorosamente perso 1-0 contro la Mauritania, che prima della partita di oggi era ultima nel gruppo D della Coppa d'Africa. Orfana di Bennacer, out per un lieve fastidio all'adduttore, la nazionale algerina è capitolata, scendendo così all'ultimo posto del girone, che non le permette il passaggio del turno: Algeria fuori dunque dalla Coppa d'Africa, Bennacer, le cui condizioni fisiche non sono ottimali ma non preoccupanti, farà ritorno a Milano. Ecco intanto la classifica del gruppo D, dopo l'1-0 della Mauritania (terza nel girone) sull'Algeria e la vittoria, con lo stesso punteggio, dell'Angola sul Burkina Faso (entrambe qualificate).

GRUPPO D

Angola 7

Burkina Faso 4

Mauritania 3

Algeria 2