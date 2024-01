L'Algeria di Bennacer spiata: interviene la polizia e arresta il colpevole

vedi letture

Fatto curioso a due giorni dall'inizio della Coppa d'Africa. Nel corso degli allenamenti della nazionale algerina a Bouaké (Costa d'Avorio) è stato avvistato un drone che spiava la seduta della selezione di Djamel Belmadi. Il commissario tecnico ha deciso inevitabilmente di sospendere la sessione fino all'arrivo della polizia, che è intervenuta e arrestato il pilota del drone, che è un uomo di origini ivoriani. La scheda di memoria del dispositivo è stato inoltre sequestrato. Non vi sono state comunicazioni ufficiali, al momento, da parte della federcalcio algerina anche se il media DZFoot ha riportato che l'uomo in questione sarebbe stato ingaggiato semplicemente da un media algerino, allo scopo di carpire le mosse del ct.

L'Algeria inizierà il torneo lunedì 15 gennaio contro l'Angola. Seguiranno le sfide contro il Burkina Faso il 20 e la Mauritania il 23. I nordafricani sono tra i favoriti per la vittoria finale. Coppa d'Africa che è stata vinta in due occasioni, nel 1990 in casa e nel 2019 in Egitto. Tra i convocati da Belmadi vi sono tre giocatori della nostra Serie A, ossia il milanista Ismael Bennacer, il romanista Houssem Aouar e il leccese Ahmed Touba.