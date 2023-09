L'Algeria si è qualificata alla Coppa d'Africa 2024. Bennacer in attesa

La Tunisia, con Rafia del Lecce titolare, vince contro il Botswana e si qualifica alla prossima Coppa d'Africa da prima del girone. In serata si sono disputati tre incontri valevole per le qualificazioni. In campo anche l'Uganda, vittoriosa 2-0 in Niger ma non basta per staccare il pass: in Coppa d'Africa vanno Algeria di Bennacer e Tanzania che non si fanno male, finisce 0-0. Ecco marcatori e risultati.

Algeria-Tanzania 0-0

Niger-Uganda 0-2 - 17' Kayondo; 39' Ochaya

Tunisia-Botswana 2-0 - 60' aut. Velpahi; 82' Msakni

CLASSIFICA GRUPPO F

Algeria 16

Tanzania 8

Uganda 7

Niger 2

CLASSIFICA GRUPPO J

Tunia 13

Guinea Equatoriale 13

Botswana 4

Libia 4