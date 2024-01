L'Algeria si salva allo scadere: 2-2 contro il Burkina senza Bennacer

Partita folle in Coppa d'Africa con l'Algeria, scesa in campo orfana del rossonero Ismael Bennacer che ha accusato un problema muscolare nelle ultime ore (anche se per fortuna una risonanza negativa ha scongiurato guai peggiori), ha dovuto pareggiare per ben due volte contro la meno quotata Burkina Faso. Il pareggio definitivo è arrivato al 95esimo minuto: con una sconfitta i nordafricani sarebbero stati con un piede fuori dalla competizione.

Al vantaggio burkinabè a fine primo tempo firmato da Konatè, ha rispsoto a inizio ripresa Bounedjah. Poi il Burkina grazie a un rigore è riuscito a riportarsi incredibilmente davanti a venti minuti dal termine: la rete porta la firma del capitano Traorè. L'assedio finale dell'Algeria trova frutto al 95esimo quando ancora Bounedjah spinge di testa il gol della speranza.