L'all-in di Giampaolo. Il tecnico rossonero si gioca il Jack

Bonaventura, Biglia e Calhanoglu titolari, Paquetà, Bennacer e Rafael Leao in panchina. Marco Giampaolo si gioca tutto nella sfida del Ferraris e sorprende ancora: a 12 mesi di distanza dall'ultima volta, l'ex atalantino torna a giocare dal primo minuto, dopo il rientro in campo dello scorso 26 settembre a Torino. Una scelta rischiosa, perché manda in panchina il giovane attaccante portoghese, uno dei pochi a salvarsi nelle ultime tre deludenti partite. Giampaolo, poi, punisce il regista algerino, che aveva provocato ben due rigori contro la Fiorentina, e si affida all'esperienza di Lucas Biglia per trovare tre punti vitali.

Che fine ha fatto Ante Rebic? - Anche Paquetà non sarà contento dell'ennesima esclusione: il rapporto con il tecnico sembra essere davvero complicato e il brasiliano è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Bonaventura. Quello più scontento di tutti, forse, è l'attaccante croato. Il campo lo ha visto, in tre occasioni, ma sempre da subentrato: 63' in totale, quasi tutti disputati contro l'Hellas Verona. Giampaolo non gli ha mai dato un'occasione, nonostante per caratteristiche potrebbe far comodo a questo Milan che stenta a decollare e che ha dimostrato di avere pochissime soluzioni offensive.