L'allenatore del Newcastle: "Giorni difficili per Tonali, ma si è allenato e può giocare"

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Sandro Tonali potrebbe giocare domani contro il Crystal Palace: lo ha confermato l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe sottolineando che il centrocampista italiano sta vivendo questo momento difficile "con rispetto e dignità". "Sandro è con noi, si è allenato due volte e può essere convocato - le parole di Howe in conferenza stampa - Come per tutti gli altri giocatori, analizzerò le prestazioni in allenamento, e Tonali si è allenato bene. Ha avuto due settimane particolarmente difficili, ma per come ho potuto vederlo io, sta gestendo questo momento con molta forza.

Giocherà domani? Dovrò prendere una decisione, ma sarà solo in base ad aspetti sportivi, perché dovrà essere la migliore decisione per il bene della squadra". (ANSA).