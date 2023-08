L'allenatore del Platense: "Pellegrino? Se va al Milan avrà tanto da dare. È un piccolo Samuel"

vedi letture

L'allenatore della Platense, Palermo, ha parlato in conferenza stampa di Marco Pellegrino, obiettivo di mercato del Milan per la difesa. Ecco le sue parole: "Pellegrino? Soddisfazione avergli dato la possibilità di giocare. Ha 17 partite, niente più, ha potenziale, un Samuel in piccolo. Se è il suo turno di fare il salto in Europa è un ragazzo che ha ancora molto di più da dare”