L'ambientamento di Pulisic: "Devo ringraziare giocatori come Tomori e Giroud"

vedi letture

Christian Pulisic è arrivato solo da pochi mesi al Milan ma per come sta giocando e per come si è inserito nel gruppo, sembra che sia in rossonero da una vita. L'americano ha parlato dal ritiro della nazionale ed è tornato sul suo ambientamento, in cui è stato aiutato. Le sue parole, riporta dalla Gazzetta dello Sport questa mattina: "Un po’ tutti mi hanno aiutato ma in particolare devo ringraziare giocatori come Tomori e Giroud, ragazzi che conoscevo già dal Chelsea, che mi hanno dato i consigli giusti per calarmi al meglio in questa nuova realtà"