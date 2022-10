L'ambiente caldo del Maksimir, Rebic: "Non è come in Italia ma il campo è top"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ante Rebic, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della partita tra Milan e Dinamo, ha commentato così l'ambiente che troveranno i rossoneri domani sera allo stadio Maksimir da lui ben conosciuto data la provenienza. Queste le parole del numero 12 milanista: "Non sono stadi come in Italia, ma il campo è top e questo è importante per noi. Non ci sono state domande particolari".