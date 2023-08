L'amico di Loftus e Tomori: "Ruben a scuola non era un fenomeno, Fik aveva tutti 10"

Ruben Sammut, ex giocatore delle giovanili del Chelsea e compagno di squadra di Loftus-Cheek e Tomori, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Tomori: "Ancora oggi mi piace ricordare Fik come “the genius”, il genio. A scuola era una macchina, aveva 10 in tutte le materie nonostante gli allenamenti e le trasferte. Ruben invece a scuola non era un fenomeno, ma alla fine riusciva sempre a portare a casa il risultato. Certo, meglio in campo".