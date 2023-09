L'analisi di Bergomi: "Il Milan fa fatica a trovare le coppie con l'Inter"

Beppe Bergomi è intervenuto al Club di Sky Sport nella serata di ieri e ha dato la sua visione tattica del derby di Milano, per provare a spiegare come l'Inter ha fermato sistematicamente il Milan. Il suo pensiero: "Il Milan fa fatica a trovare le coppie con l’Inter. La squadra di Inzaghi stringe il campo. Il gol che subisce l’Inter è un gol che subisce dentro, e lo subisce perché è l’unica occasione in cui Acerbi rimane a metà. Non accorcia e non dà copertura, c’è quindi l’imbucata dentro. Il Milan ricerca quello, l’Inter non glielo permette”.