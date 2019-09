L'appello del Lecce: 'Un cuore per Angela'

(ANSA) - LECCE, 28 SET - I calciatori del Lecce, impegnati domani contro la Roma, scenderanno in campo con una maglia speciale su cui sui leggerà la scritta #UnCuorePerAngela, dal nome dell'iniziativa lanciata dalla società salentina per aiutare una bambina leccese di 6 anni, che da quasi due anni è in attesa di un trapianto di cuore, e ora sopravvive grazie a un dispositivo di assistenza meccanica cardiaca. L'iniziativa, ha spiegato oggi il tecnico Liverani indossando la maglia, serve a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione degli organi, in concomitanza con il #WorldHeartDay.