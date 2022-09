L'appello di Borja Valero: "Non mettiamo il calcio italiano sempre in ombra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dai colleghi di Radio 24 durante il programma "Tutti Convocati", l'ex calciatore Borja Valero ha commentato il turno europeo delle italiane. Ecco le sue dichiarazioni: "Si dice sempre che le italiane sono sotto le altre da un punto di vista fisico, ma alla fine le italiane sono state lì negli ultimi anni, in Italia si lavora più sulla tattica, non mettiamo il calcio italiano sempre in ombra".