L'Arabia Saudita non si ferma: nel mirino c'è anche... Orsato

Notizia per certi versi clamorosa, quella riportata da Tuttosport. Al centro della questione c'è come spesso capita il mercato, ma questa volta non per quel che riguarda i calciatori. Per il quotidiano, infatti, l'Arabia Saudita sarebbe vicina all'ingaggio di... Daniele Orsato. Il fischietto di Schio sta seriamente valutando la proposta arrivata, sia come arbitro di campo nell'immediato che come figura dirigenziale a partire dal prossimo anno.

Nel pezzo a firma di Giampaolo Calvarese si legge di come l'arbitro italiano "sarebbe pronto ad accettare la ricca corte del calcio arabo per arbitrare oppure per iniziare lì una carriera da dirigente a partire dal 2024". In Arabia Saudita Orsato andrebbe a guadagnare circa il doppio rispetto a quanto percepito in Italia, col "trasferimento" che però non avrebbe alle spalle solo ragioni economiche ma anche politiche e legate alle prossime elezioni dei vertici AIA.