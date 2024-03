L'arbitro di Slavia-Milan sarà lo svedese Nyberg: il bilancio della sua carriera

L'arbitro di Slavia Praga-Milan, oggi alle 18.45 all'Eden Arena, sarà lo svedese Glenn Nyberg, fischietto svedese che ha una buona esperienza in campo internazionale: ha arbitrato la finale del Mondiale under 20 che l'Italia perse in Argentina contro l'Uruguay l'anno scorso. Nelle competizioni europee, tra fase finale di Champions, Europa e Conference League ha un bottino di 17 gare dirette in carriera: quella di questo pomeriggio a Praga sarà dunque la diciottesima, la settima in Europa League, competizione in cui ne ha dirette di più. Si tratta però della prima gara diretta in uno scontro a eliminazione diretta in questa competizione.

In Conference ha arbitrato 5 partite, di cui: due volte i playoff, una volta gli ottavi e una volta i quarti (oltre che una gara nella fase a gironi). In Champions ha diretto sei partite ma tutte nelle fasi a gironi. Per quanto riguarda i precedenti con le due squadre, ha arbitrato una volta lo Slavia Praga nel 2020: era fase a gironi dell'Europa League e i cechi vinsero in casa del Nizza per 3-1. Con il Milan non ci sono precedenti attivi.