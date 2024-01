L'arbitro Doveri: "Saremmo pronti a parlare dopo le partite ma occorre ascoltare"

L'arbitro Daniele Doveri ha parlato all'edizione odierna de Il Messaggero soffermandosi sulla formazione dei fischietti italiani e rispondendo anche ad una domanda in merito alla possibilità di istituire interviste nei dopo partita. Questo il pensiero di Doveri:

Perché non parlate in televisione dopo le partite?

"Dipende".

Da cosa?

"Se ci sono orecchie che vogliano ascoltare. E' un problema culturale: non ha senso andare in tv, a caldo, dopo le gare ad accendere altre polemiche. Prima c'erano soltanto giornalisti e persone competenti, adesso un post sui social vale quanto la parola di chi è stato per anni sui campi di A. Noi arbitri siamo aperti. Saremmo anche pronti. Ma occorre la voglia di capire e soprattutto di ascoltare".