L'arbitro Gavillucci: "Si danno troppi rigorini, va alzata la soglia dei falli"

Claudio Gavillucci, che continua a essere arbitro in Inghilterra e non più in Italia dove la vecchia l’AIA non l’ha voluto, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero: "In Inghilterra procede molto bene, qui c’è la storia del calcio, che si respira in ogni stadio. In Italia si danno troppi rigorini, va alzata la soglia dei falli. Qui in Inghilterra la Var interveniva troppo, così club e FA hanno deciso di invertire la rotta".