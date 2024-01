L'arbitro Maresca si schiera con Maignan: "Mi sono comportato da fratello maggiore"

Prima di pensare all'importante sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si gode ancora la vittoria, di cuore e rabbia sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Ha fatto il giro del mondo il brutto episodio riguardante Mike Maignan, vittima di cori e intimidazioni razziste da parte di alcuni, "tifosi" Dell'Udinese, tanto da costringere l'arbitro Maresca, a dover giustamente interrrompere la gara nel corso del primo tempo. E' proprio del direttore di gara di ieri sera che si parla, con le sue parole riportate dall'ANSA.

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri. Fermo restando - aggiunge - che il regolamento è chiaro, la linea dell'Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere".