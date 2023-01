L'arbitro Maresca sulla Supercoppa: "È stata una serata importante per la mia carriera"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Maresca, arbitro internazionale della sezione di Napoli che ha diretto la finale di Supercoppa tra Inter e Milan a Riad, ha rilasciato un'intervista nel corso di "Radio Anch'Io lo Sport" su Radio Rai1:

Che emozione è stata dirigere la finale di Supercoppa?

"È stata una serata importante per la mia carriera. A carattere generale, un evento come questo, che assegna un trofeo, dove si rappresenta tutto il gruppo arbitrale, non può che essere un orgoglio".

Qual è stato il suo percorso di crescita per arrivare a dirigere la finale di Supercoppa?

"Il percorso che porta ad arbitrare una gara del genere, mi ha reso più consapevole e ha cambiato molto anche il mio arbitraggio a livello comportamentale. Credo di essere più in grado di interpretare la partita nella maniera più giusta e questo è un valore aggiunto rispetto ai primi anni di Serie A".