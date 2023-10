L'arbitro Orsato: "Inattaccabili sulla buonafede. Ero contrario al VAR, ma oggi sono più rilassato"

L'arbitro Daniele Orsato parla al Corriere dello Sport: "Inattaccabili sulla buonafede. Ridatemi Zanetti". Parla il fischietto di Schio che con Doveri si gioca il titolo di miglior arbitro del momento: "Ero contrario al VAR ma oggi sono più rilassato, specie con uno come Irrati. Vado nelle scuole a insegnare educazione alle regole e porto come esempio Zanetti che mi diceva 'Orsato, non si preoccupi, anche se ha sbagliato vada avanti per la sua strada'".