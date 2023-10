L'architetto Zoppini: "Stadio Milan a San Donato? Lo spazio c’è"

Alessandro Zoppini, architetto che è stato chiamato a dare un primo esame sull’area scelta dal Milan per costruire il suo nuovo stadio, ha parlato così a Repubblica dell'area San Francesco a San Donato Milanese: "Devo ammettere che sulle prime, quando Caa Icon, il consulente del Milan, ci ha incaricato per quello che si definisce il fit test per capire se lo stadio avesse uno spazio adeguato, ero scettico. Conoscevamo l’area per averla già studiata nell’ambito del progetto dell’Arena di Santa Giulia, che non era poi stata finalizzato. Ma dopo aver compiuto un esame approfondito posso dire che, pur non essendo grandissima, lo spazio è più che sufficiente. Diciamo che l’area ha una grande criticità che riguarda la viabilità. Ma va studiata e si può risolvere, in collaborazione con Milano Serravalle e Autostrade. L’aumento inevitabile del traffico va sicuramente gestito, soprattutto andrebbero evitate sovrapposizioni di eventi ospitati all’Arena di Santa Giulia in costruzione per le Olimpiadi. E poi l’area è attraversata dalla linea ferroviaria con la fermata di San Donato e anche il capolinea della linea 3 del metrò non è lontano".

VANTAGGI - L'architetto ha poi spiegato quali sono i vantaggi di costruire lo stadio in quell'area: "Il primo è di immagine. Lungo il raccordo per l’autostrada ci sono cinque milioni di passaggi all’anno. Per chi arriva a Milano dall’Autosole, lo stadio e in particolare la curva sud, quella storica dei tifosi del Milan a San Siro, sarebbe la prima cosa che vedrebbero. Non per nulla avevamo intitolato il nostro concept La porta di Milano. Tra l’altro si vedrebbe anche dal treno per chi arriva con l’Alta velocità. E su certe rotte, sarebbe visibile anche da chi atterra a Linate. Lo stadio e la curva sud diventano così un simbolo, un marchio con tutte le sue potenzialità di marketing. Almeno noi lo avevamo pensato così. Ma ora il progetto mi sembra cambiato e nella parte sud dell’area ci sono progetti immobiliari che da sud coprono lo stadio. Si vedrà la nord per chi arriva dall’altra parte. Il problema del sito non è la lunghezza che è molto buona ma la larghezza. La difficoltà è far entrare lo stadio rispettando le regole che prevedono una inclinazione di 15 per cento sull’asse nord sud per non creare problemi di visibilità ai portieri se si trovassero contro sole. Ma comunque ci sta. Un ulteriore sviluppo immobiliare ci sta, poi bisogna sempre vedere la compatibilità in base a quello che ci vorranno fare”.