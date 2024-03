L'Arsenal trionfa ai rigori: Porto KO e quarti conquistati

vedi letture

L'Arsenal ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League. Per farlo, i Gunners hanno trascinato il Porto ai rigori, battendolo nei 90 minuti per 1-0, pareggiando il punteggio combinato, e affidandosi ai guanti di Raya nei rigori. L'estremo difensore degli inglesi ha parato ben 2 calci di rigore, garantendo ai suoi il passaggio del turno. Beffato il Porto che aveva trionfato all'andata.

L'Arsenal raggiunge, nell'elenco dei qualificati ai quarti, il Barcellona, che ha battuto il Napoli nella serata.