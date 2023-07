L'asse Milano-Londra scalda ancora il mercato: da Tomori a Pulisic, tutti gli affari tra Milan e Chelsea

MilanNews.it

L'asse Milano-Londra scalda ancora una volta il mercato rossonero. Milan e Chelsea hanno da sempre grandi rapporti e negli ultimi 15 anni sono stati protagonisti nel mercato europeo: tra i più importanti ricordiamo Fikayo Tomori e Olivier Giroud, arrivati in rossonero rispettivamente nel gennaio e luglio 2021. Senza dimeticare Bakayoko, van Ginkel, Essien e Pasalic, per restare in tema centrocampisti. Ultimi, in ordine cronologico, arrivano dal club londinese Ruben Loftus-Cheek, già ufficiale, e Christian Pulisic, che nei prossimi giorni sarà a Milano.