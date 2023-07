L'Assessore ai Trasporti della Lombardia si schiera a favore del nuovo stadio del Milan: "Un’occasione di rilancio per tutto il Sudmilano"

Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, si è schierato a favore della costruzione del nuovo stadio del Milan sull'area San Francesco a San Donato Milanese. Ecco le sue parole riportate da Il Cittadino: "Per il momento io non ho incontrato alcun esponente del Milan, ma probabilmente questa è una fase ancora prematura, e comunque concordo con la posizione espressa dei sindaci che vedono la prospettiva dello stadio che si sta profilando come un’occasione di rilancio per tutto il Sudmilano.

Nel caso in cui questa ipotesi prendesse forma con un progetto, per quanto di mia competenza sarò aperto al dialogo e al confronto".