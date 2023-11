L'assistente Alassio: "VAR fondamentale per avere giustizia nel calcio"

Anche Stefano Alassio, assistente arbitrale in Serie A, ha parlato dal palco dell'evento Orientamenti 2023: "Quando sei in terna, sei ben consapevole del tuo ruolo e quanto puoi essere utile per l’obiettivo finale. Con Massa ci conosciamo da così tanto tempo che con una smorfia del viso capiamo quanto si sia pronti per quella determinata partita".

Come è cambiata la comunicazione fra arbitri e assistenti?

"Da quando è stato introdotto l’auricolare, abbiamo fatto un gran lavoro e continuiamo farlo dal punto di vista della comunicazione. Controlliamo le parole e il tono in cui va detta una certa cosa. Se uno ascoltasse i dialoghi completi di una partita, la metodologia con cui comunichiamo, noterà che non è cambiato nulla"

Come gestite un errore che può compromettere una partita o una stagione di una data squadra?

"L’introduzione del VAR, per quanto riguarda la ‘giustizia’ del calcio è fondamentale. Possiamo discutere su un’interpretazione, ma non ci sono più situazioni tali da compromettere l’esito di una partita o di un campionato. Grazie al VAR non subiamo più la conseguenza di un errore grave. Allo stesso tempo però dobbiamo capire perché dal campo siamo stati indotti a commettere quell’errore".