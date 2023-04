L'AssoCalciatori sta con Gravina: 'Lukaku graziato è un giusto segnale'

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Umberto Calcagno non ha dubbi e giudica positivamente la decisione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, di concedere a Lukaku la grazia 'in via eccezionale e straordinaria'. Grazia in virtù della quale il giocatore dell'Inter potrà scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì contro la Juventus. "Sono anche vicepresidente federale", spiega Calcagno. "Si è trattata di una scelta condivisa e credo sia anche un segnale dato all'esterno", spiega il presidente Aic, mentre parla delle posizioni dell'associazione sui temi del razzismo. (ANSA).