L'Atalanta cala il poker all'esordio: doppiette di Brescianini e Retegui, il Lecce va ko

vedi letture

Il ballo dei debuttanti regala un lunedì da sogno a Brescianini, a Retegui e a tutta l'Atalanta. Proprio grazie ai suoi due nuovi acquisti, esordienti al Via del Mare, la formazione di Gasperini si è infatti imposta per 4-0 sul Lecce nella sfida valida per la prima giornata di campionato. A decidere il match, appunto, sono state le doppietta dei due nuovi arrivati a Bergamo.

Prima Brescianini, poi Retegui

Parte bene la truppa bergamasca, che dopo un'iniziale fase di studio alza il proprio baricentro e costruisce una doppia occasione con De Ketelaere al 24'. Zappacosta ci riprova da fuori al 26', mancando però lo specchio. Così è Brescianini a sbloccarla: gran destro dell'ex centrocampista del Frosinone, bravo a raccogliere una respinta di Falcone dopo un buon colpo di testa di Retegui, a sua volta servito in area poco prima da Zappacosta al 35'. Il Lecce non ha neanche il tempo di riorganizzare le idee che viene colpito dall'altro nuovo acquisto della Dea: Mateo Retegui. Colpo di testa letale del centravanti nerazzurro, che al 45' sfrutta un assist perfetto di Ruggeri saltando tra Baschirotto e Gallo in piena area di rigore per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo.

Prima Retegui, poi Brescianini

Il copione non cambia neanche nella ripresa, semplicemente Retegui e Brescianini stavolta si invertono i ruolo. Dopo essere stato atterrato da Coulibaly con un pestone in area di rigore, l'ex Genoa non fallisce la conclusione dagli undici metri, calciando centralmente e beffando Falcone con un destro chirurgico. 0-3 in favore dei nerazzurri in casa del Lecce dopo 57 minuti di gioco. Festeggiata la doppietta di Retegui, ecco anche quella di Brescianini. L'ex Frosinone stavolta trafigge Falcone con un tiro piazzato indirizzato all'angolino basso dopo un perfetto passaggio tra le linee di Pasalic. Troppo spazio lasciato però dalla difesa del Lecce in occasione del poker nerazzurro al 66', esattamente il risultato che chiude anticipatamente l'incontro.