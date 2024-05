L'Atalanta domina la Roma e vince lo scontro diretto nel segno di CDK

Nel calcio non basta giocare in maniera celestiale. Alla fine servono i gol. Sia la Roma che l'Atalanta lo sanno, in particolare dopo stasera. Perché la squadra di Gasp sembra indiavolata, tira in porta tantissimo ma non trova il colpo del ko. Invece i giallorossi, come a Leverkusen, prendono tanti tiri in porta ma rimangono attaccati alla partita. L'Atalanta vince 2-1, va a quota 63 con una partita in meno e lo scontro diretto a favore: mancano 3 punti per la matematica Champions. La Roma è apparsa stanca, provata dopo il Leverkusen.

L'Atalanta domina per 65 minuti. E trova due gol subito, con De Ketelaere che sembra davvero imprendibile. Salta Mancini e insacca a giro, poi sfrutta una discesa di Koopmeiners per raddoppiare. Da lì in poi c'è la sagra del gol sbagliato. Palo di De Ketelaere, due parate di Svilar, palo di Koopmeiners a portiere battuto, Pasalic che va a un centimetro dal gol. Insomma, un dominio totale, con i giallorossi che non riescono davvero mai a uscire. È una sinfonia, come successo a Lisbona contro lo Sporting nella fase a gironi. Ed esattamente come con i biancoverdi lo sprecare troppo porta ad avere problemi nel secondo tempo. O meglio, Lookman va a un passo dal 3-0, così come De Roon. Pasalic trova i guantoni di Svilar da buonissima posizione.

Così, incredibilmente, al primo squillo della Roma c'è il 2-1: Ederson perde un pallone sanguinoso, Abraham davanti al portiere sparacchia ma poi viene affossato. Pellegrini dal dischetto batte Carnesecchi e riapre la partita. Con le due punte fisiche - e con un po' più di coraggio - i giallorossi cercano di rispondere colpo su colpo a un avversario che ha fatto quel che voleva per tre quarti di partita. Così a un quarto d'ora dalla fine c'è spazio pure per il portiere dell'Atalanta, capace di una bella parata su Pellegrini che, in corsa, può battere un rigore in movimento. A otto dalla fine è Lukaku, con un diagonale, a chiamare Carnesecchi all'intervento.

Insomma: la Roma rischia di arrivare al pareggio dopo sessantacinque minuti dal dentista. Al novantaduesimo, con la porta vuota, Koopmeiners si mangia la decima occasione da gol facile per i nerazzurri. Finisce 2-1, ma è un risultato bugiardo.