L'Atalanta riscatterà De Ketelaere: ecco quanto incasserà il Milan

La notizia del riscatto di Charles De Ketelaere da parte dell'Atalanta era nell'aria da diverso tempo. Il giocatore belga, attualmente ancora di proprietà del Milan, ha disputato una stagione totalmente differente rispetto all'anonima giocata l'anno scorso con la maglia rossonera. Con un anno di Serie A sulle spalle, in un contesto con meno pressioni e probabilmente in un ruolo in campo a lui più congeniale, l'ex Bruges è riuscito a convincere la Dea, con cui è arrivato da protagonista in finale di Europa League e Coppa Italia, a pagare al Milan la somma del riscatto.

Lo ha ufficializzato anche il presidente Antonio Percassi nel post gara di Atalanta-Marsiglia, semifinale di Europa League. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: "Riscatteremo De Ketelaere". Così questa mattina il Corriere della Sera sottolinea come il Milan avrà presto in dote circa 25 milioni di euro che sono il corrispettivo che l'Atalanta deve al Milan per il riscatto del calciatore belga. Inutile dire che questa somma potrà essere reinvestita sul mercato da parte del club di via Aldo Rossi.