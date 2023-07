L'Atalanta spara altissimo per Hojlund: vuole 90 milioni. Lo United ha pronta offerta da 70

I limiti sono solo quelli che ti poni. E l'Atalanta non ha intenzione di porsene quando si tratta di ricevere offerte. Detto dei 50 milioni di valutazione per Giorgio Scalvini, il profilo che ha più mercato in casa bergamasca è ovviamente Rasmus Hojlund, perché il ventenne danese è considerato il giocatore perfetto dal Manchester United e il suo manager Ten Hag, che vede in lui un profilo da venti gol a stagione. L'Atalanta però è sempre stata bottega cara e, viste le valutazioni in Premier League, non ha problemi a chiedere molto più di quanto prospettato sinora.

La prima offerta, vera e confermata, è arrivata intorno ai primi giorni di giugno. 35 milioni, il doppio di quanto pagato un anno fa. In altre epoche Hojlund sarebbe finito subito sul primo jet, ma considerato quanto è difficile scovare un attaccante così giovane e già performante, i nerazzurri hanno preferito aspettare tempi migliori. Anche perché, come spiegato dallo stesso amministratore delegato Luca Percassi nei giorni scorsi, non c'è bisogno di vendere uno fra Koopmeiners, Scalvini e Hojlund. Solo per cifre esageratamente alte, vere e proprie offerte fuori mercato. E qual è la proposta indecente per il centravanti scandinavo?

L'Atalanta vuole 90 milioni per Hojlund. È la vera richiesta, non ancora fatta, a chi si avvicinerà con delle offerte. Perché se è confermato che nelle prossime ore arriverà un assegno da 70 milioni da parte del Manchester United - dopo avere sistemato la questione Onana - dall'altra l'Atalanta ha un contratto ancora lunghissimo per Hojlund (quattro anni rimanenti) e c'è l'idea che il suo valore possa schizzare anno dopo anno. E poi ci sarebbe la questione sostituto, con El Bilal Touré che piace molto, al netto delle possibili smentite. Ma i soldi di Hojlund servirebbero poi per cercare di rientrare tra le prime cinque per la nuova Champions League. O forse competere su tutti i fronti.

Insomma, l'Atalanta vuole 90 milioni per Hojlund. Certo, lo United tratterà, ma la prossima offerta sarà verosimilmente rifiutata.