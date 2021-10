L'attacco di Tebas a Infantino: "Vuole il Mondiale ogni 2 anni per finanziare il Mondiale per Club"

Durissima accusa di Javier Tebas nei confronti di Gianni Infantino. Il presidente della Liga ha parlato delle reali motivazioni che spingerebbero la FIFA a voler organizzare un Mondiale ogni due anni: "Infantino aveva bisogno di 2.400 milioni di euro per il suo Mondiale per Club. Non li ha trovati sul mercato, visto che ha ottenuto un massimo di 700 milioni. Ecco perché oggi, per finanziare questo progetto, c'è l'idea di un Mondiale ogni due anni. E si inventerà anche un Mondiale per club a gennaio ogni due anni. Questa è la realtà: venderà tutto insieme per venticinque anni. La FIFA può dire che ci sarà un Mondiale ogni settimana, ma vi posso assicurare che i campionati non lo permetteranno"