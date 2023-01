L'attivista Al-Hathloul: "Ronaldo usi la sua voce per denunciare le violazioni di diritti in Arabia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'impatto di Cristiano Ronaldo nella sua nuova avventura in Arabia può espandersi ben oltre i confini dello sport. Ne è convinta l'attivista Lina Al-Hathloul, che in un'intervista al Mirror si è detta certa del peso che il portoghese potrebbe avere nella sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani perpetrate nel Paese arabo: "Cristiano Ronaldo - afferma - può pensare di non avere nulla a che fare con la politica, ma fa parte della macchina delle pubbliche relazioni. Deve utilizzare la sua voce per una causa giusta: chiedere la liberazione dei prigionieri e la fine della disparità di genere e delle esecuzioni".