L'attore Esposito: "Questo 4 schiaffi faranno più bene al Napoli che al Milan. Non sono preoccupato"

Salvatore Esposito, attore e scrittore, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte: "Il ko con il Milan non mi preoccupa? Non lo sono, questa squadra ha dimostrata di essere così tanto superiore alle altre quando è al 200’% mentalmente. Come ha mollato ha perso: in Champions a Liverpool quando la qualificazione era già in cassaforte, con l’Inter dopo il Mondiale o con la Lazio quando il distacco è diventato di 18 punti. E così è stato anche stavolta, con un traguardo alla portata come quello della semifinale di champions. È accaduto in modo inconscio e non volontariamente. Recuperando soprattutto Osimhen il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene in Champions, dove sono convinto che scenderà in campo un’altra squadra. Questa sconfitta farà più bene al Napoli che al Milan o alle avversarie, questi 4 schiaffi sveglieranno gli azzurri dal torpore, dalla pancia sazia e con loro anche i tifosi e la società.