L'audio del rigore fischiato all'Udinese contro il Milan: Abbattista cambia idea dopo diversi replay

Come ogni weekend, a DAZN sono passati gli audio dalle varie sale VAR degli episodio più eclatanti della giornata precedente. Questa la Sala VAR di Milan-Udinese per il rigore fischiato ai bianconeri: "Aspetta un secondo Gianlu, me la devi dare frontale. Se non lo prende sul piede a me sembra più quello dell'Udinese che lo calcia. Sì, lo prende qui sopra (sulla punta, ndr)". Le parole di Abbattista.