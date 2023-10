L'Australia rinuncia ai Mondiali 2034, l'Arabia sorride

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'Australia ha deciso di rinunciare alla propria candidatura all'organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2034, rafforzando ulteriormente la posizione dell'Arabia Saudita, più che mai favorita per ospitare l'evento. "Abbiamo considerato la possibilità di candidarci per ospitare la Coppa del Mondo di Fifa e, dopo aver considerato tutti i fattori, abbiamo deciso di non farlo per la competizione organizzata nel 2034", scrive la Federcalcio Australia in un comunicato stampa. Dopo aver inizialmente annunciato di valutare una candidatura congiunta proprio con l'Australia per il 2034, una decina di giorni la federazione calcistica indonesiana ha poi appoggiato la candidatura saudita, già ufficialmente sostenuta dalla Confederazione asiatica di calcio.

Il termine ultimo per l'invio delle candidature era stato fissato al 31 ottobre dalla federazione internazionale di calcio (Fifa). Dopo la designazione all'inizio di ottobre di Spagna, Marocco e Portogallo come ospitanti dell'edizione 2030 della Coppa del mondo, la Fifa aveva lanciato un invito a presentare candidature per quella del 2034, limitandolo alle confederazioni asiatica e oceanica, in nome del principio di rotazione. (ANSA).