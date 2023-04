L'autogol di Gallo regala i tre punti al Napoli a Lecce: 1-2 prima del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo 0-4 contro il Milan, il Napoli torna subito a vincere in campionato battendo il Lecce al "Via del Mare" con il punteggio di 1-2. Di Lorenzo apre le marcature nel primo tempo, poi Di Francesco riacciuffa il pareggio per i giallorossi nella ripresa, prima del pazzesco - e decisivo - autogol di Gallo (con partecipazione di Falcone) che concede i tre punti a Spalletti.

Mercoledì il Milan sfiderà il Napoli in Champions League.