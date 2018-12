L'avvocato di Fassone: "È stato licenziato per motivi inesistenti e diffamato a mezzo stampa"

L'edizione odierna di Libero riporta alcune dichiarazioni di Francesco Rotondi, legale di Marco Fassone, il quale, in merito alla causa al Milan per il suo licenziamento, ha dichiarato: "È stato licenziato per motivi inesistenti e diffamato a mezzo stampa in modo incredibile dai suoi stessi compagni di percorso. Licenziamento ingiusto? Ovviamente quando assumo un incarico credo nella tesi che sostengo: in questo caso, inoltre, vi sono evidenze incontrovertibili e atteggiamenti inaccettabili anche dal punto di vista etico".