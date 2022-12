L.Colombo: "Il prestito è una possibilità di crescita. Se hai davanti giocatori come Ibra..."

MilanNews.it

Intervenuto a RTL 102.5, Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha spiegato: "Se il prestito lo vedi come una mancanza di fiducia hai sbagliato tutto. Meglio non andarci a quel punto. Il prestito è una possibilità di crescita che ti aiuta anche a conoscere meglio te stesso. Per me andare in prestito è fondamentale per diventare il giocatore che ho in testa. Se sei al Milan e hai davanti giocatori come Ibrahimovic non è facile mettersi in mostra, quindi devi cercare di farti vedere in altre squadre".