L'ECA incontra il Parlamento Europeo, Marshall: "Scambio di idee produttivo e costruttivo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ieri una delegazione dell'ECA ha incontrato a Bruxelles un gruppo di membri di spicco del gruppo sportivo del Parlamento europeo. L'incontro ha fornito l'opportunità di delineare la visione dell'ECA per i mesi e gli anni a venire, per condividere la posizione dei club membri su una serie di argomenti chiave attualmente in cima all'agenda del calcio europeo e per rispondere alle domande dei parlamentari sul ruolo e sul lavoro dell'ECA per guidare una riforma progressiva lavorando fianco a fianco con la UEFA, la FIFA e le parti interessate professionali del calcio per club europeo e internazionale.

Il gruppo sportivo contribuisce a guidare il lavoro e il posizionamento del Parlamento europeo in materia di sport. Nell'ambito del costante impegno dell'ECA con le principali parti interessate del calcio, una delegazione dell'amministrazione dell'ECA guidata dal CEO Charlie Marshall ha incontrato rappresentanti tra cui:

Tomasz Frankowski (MEP, Polonia - Copresidente del gruppo sportivo)

Ibán García del Blanco (Eurodeputato, Spagna - Copresidente del gruppo sportivo)

Tiziana Beghin (Eurodeputata, Italia - Vicepresidente Gruppo Sport)

Sandro Gozi (Eurodeputato, Francia)

Alexis Georgoulis (MEP, Grecia)