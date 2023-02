L'Eco di Bergamo: "Atalanta ancora ko. Il Milan domina 2-0"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Atalanta ancora ko. Il Milan domina 2-0" l'apertura che campeggia in taglio alto su L'Eco di Bergamo. Niente redenzione per gli orobici, in cerca di un successo in trasferta ma con la mente ancora offuscata dal ko casalingo col Lecce della scorsa giornata. Zero tiri in porta per la squadra di Gasperini, che esce infelice da San Siro. I rossoneri dominano la Dea 2-0 con super volée di Theo Hernandez (aiutato dalla schiena di Musso) e scavetto di Messias. Stefano Pioli trova 3 punti preziosi e il secondo posto al pari dell'Inter.