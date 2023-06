L'Eintracht conferma l'addio di Kamada: "Grazie Daichi, ti auguriamo il meglio per il futuro"

MilanNews.it

L'Eintracht Francoforte, con un post su Twitter, conferma l'addio di Daichi Kamada a parametro zero: "Uno di noi per 6 anni, grazie per il tuo impegno Daichi. 179 partite, 40 gol e 33 assist. Un DFB Pokal e un'Europa League. Ti auguriamo tutto il meglio per il tuo viaggio futuro".

Il giapponese ha un accordo verbale con il Milan per un quadriennale, ma alcuni dettagli burocratici stanno rallentando l'arrivo delle firme. Dovrebbe risolversi tutto nelle prossime settimane.