L'emittente Sky non avrà gli highlights della Serie A: trasmetterà solo quelli delle sue tre gare

Per l'emittente satellitare Sky, spiega quest'oggi Il Sole 24 Ore, arriva una brutta notizia in merito alla trasmissione degli highlights delle partite di Serie A. La Lega Serie A ha infatti deciso nelle scorse ore, a maggioranza, di non metterli all'asta. Il risultato è presto detto: la stessa Sky avrà la possibilità di trasmettere gli highlights solo e soltanto delle sue 3 partite di cui detiene i diritti in co-esclusiva, mentre non avrà a disposizione quelli delle altre 7 partite di ogni turno di campionato.