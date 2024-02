L'Empoli espugna l'Arechi: 3-1 alla Salernitana, Niang subito decisivo

Primo anticipo della 24esima giornata di Serie A: la Salernitana ospita l'Empoli all'Arechi. Ospiti subito in vantaggio con un autogol di Zanoli al 23esimo. Nel secondo tempo Weissman pareggia i conti per la Salernitana, ma nel finale c'è spazio per altri gol, uno tutto a tinte rossonere, sia nel bene che nel male. Fallo da rigore commesso da Pellegrino, penalty trasformato da Mbaye Niang, all'esordio assoluto con l'Empoli. Nel recupero altro errore del centrale argentino in prestito dal Milan, e Cancellieri mette in banca anche il 3-1

Con questa vittoria l'Empoli sale a 21 punti, togliendosi dalla zona retrocessione mettendo nei guai proprio la Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima a 13.