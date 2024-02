L'Equipe dà 8 anche a Leao: "Pericolo principale. Ha chiuso il match e diversi tiri avrebbero meritato miglior sorte"

Nelle pagine de L'Equipe, il più importante giornale sportivo francese, c'è spazio anche per un paio di pagelle comprese di valutazioni.

Oltre alla valutazione di Loftus-Cheek, segnalato come il migliore in campo, c'è anche spazio per la pagella di Rafael Leao: "Leao è la principale fonte di pericolo sul versante milanese. Ha colpito la traversa dopo aver saltato il suo avversario con un controllo di petto (7°) e ha chiuso il match con il piatto del piede destro, dopo aver iniziato l'azione con un colpo di tacco per Theo (53°). Diversi tiri avrebbero meritato una sorte migliore. Voto: 8 su 10".