L'Equipe - Dopo il no di Mbappé l'Al Ahli punta Osimhen

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - Dopo il no definitivo di Kylian Mbappé, l'Al Ahli potrebbe ora lanciarsi all'assalto di Osimhen. E' quanto afferma il quotidiano francese L'Equipe che analizza lo stop dell'attaccante francese al tentativo del club dell'Arabia Saudita che sta allestendo una squadra di stelle europee. L'Equipe spiega che Mbappé ha detto no al tentativo del club di tenerlo per una stagione a uno stipendio altissimo e che ora l'Al Ahli si sta voltando su altre punte, con in prima fila proprio il capocannoniere della serie A che lo scorso anno ha segnato 31 gol in 39 partite tra campionato e Champions League.

Gli emissari del club saudita, sottolinea L'Equipe, sarebbero pronti ad aprire un'altra pratica prestigiosa: quella che porta a Victor Osimhen (24), l'attaccante del Napoli. Dall'Arabia potrebbe arrivare la super offerta di 200 milioni pretesa in maniera chiara dal presidente del club De Laurentiis per cederlo, ma anche in questo caso dovrebbe essere Osimhen a decidere sul proprio futuro, in Europa o nel campionato saudita. (ANSA).