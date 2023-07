MilanNews.it

© foto di Panoramic/Image Sport

Stando a quanto riferisce L'Equipe è fatta per Mauro Icardi al Galatasary. L'attaccante argentino, in scadenza di contratto col PSG, si trasferisce a titolo definitivo in Turchia, dove aveva trascorso l'ultima stagione in prestito, per 10 milioni di euro.