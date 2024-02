L'Equipe su Loftus-Cheek: "Dopo aver traumatizzato il PSG, si ripete col Rennes"

Nelle pagine de L'Equipe, il più importante giornale sportivo francese, c'è spazio anche per un paio di pagelle comprese di valutazioni.

Per quanto riguarda il Milan, il migliore in campo è Loftus-Cheek, al quale è stato dato un voto di 8 su 10 con la seguente spiegazione: "Dopo aver traumatizzato il PSG a San Siro lo scorso novembre (2-1), Loftus-Cheek si è ripetuto ieri contro lo Stade Rennais, ancora in questa posizione da numero 10. Questa volta non sono state le sue gambe a far male, ma la sua testa, grazie alla quale ha segnato i primi due gol (32esimo, 47esimo). Passaggi riusciti al 100% per completare il tutto. Voto: 8 su 10"