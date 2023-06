L'Equipe - Thuram ha deciso: non firmerà con il PSG

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da L'Equipe, Marcus Thuram non sarà uno dei prossimi acquisti del PSG. Il club parigino ha seguito per molto tempo l'ex attaccante del Mönchengladbach, in scadenza di contratto, che però ha deciso non firmare con i francesi.



Il Milan, dunque, è in vantaggio sul giocatore: ricordiamo come i rossoneri abbiano proposto a Marcus un contratto da quasi 5 milioni all’anno per i prossimi cinque anni e un ruolo da protagonista all’interno della formazione di Stefano Pioli dove si andrebbe a giocare la maglia da titolare proprio con uno dei suoi mentori in nazionale, ovvero Olivier Giroud.