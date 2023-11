L'esordio di Camarda e i record di Theo: questi i numeri dopo la vittoria del Milan contro la viola

vedi letture

Il Milan vince 1-0 soffrendo contro la Fiorentina: decide un gol su calcio di rigore da parte di Theo Hernandez nel finire di primo tempo. Di seguito i numeri, curiosità e statistiche sul match di San Siro appena concluso.

A 15 anni e 260 giorni, Francesco Camarda è il più giovane giocatore ad avere esordito nella storia della Serie A: superato Wisdom Amey che debuttò a 15 anni, 274 giorni. Théo Hernández è l'unico difensore ad avere segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, il secondo nei Big-5 campionati europei nel periodo, dopo Achraf Hakimi. Il Milan ha vinto una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso sette ottobre (1-0 v Genoa) chiudendo così una striscia di quattro gare consecutive senza successi nel torneo (2N, 2P).

Théo Hernández è stato coinvolto in quattro reti contro la Fiorentina in Serie A (due gol e due assist); contro nessun’altra squadra conta più partecipazioni nel torneo (quattro anche contro Parma, Torino e Venezia). Era dal novembre 2021 che Théo Hernández non prendeva parte a un gol per due partite consecutive in Serie A: due assist in quel caso, il primo proprio contro la Fiorentina.



Il Milan ha trovato la rete in tutte le ultime 10 gare giocate contro la Fiorentina in Serie A; eguagliata la striscia più lunga di partite consecutive con almeno un gol contro la Viola nella storia della competizione (10 di fila tra il 1947 e il 1951).

Il Milan (14) è la squadra che ha segnato più reti nei primi tempi di questa Serie A.

Alessandro Florenzi ha giocato contro la Fiorentina la 50a partita con il Milan in tutte le competizioni.